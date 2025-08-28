Bia Haddad vence suíça e avança para a terceira rodada do US Open; veja como foi

Bia irá enfrentar a grega Maria Sakkari. ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Como há muito tempo não se via, Bia Haddad Maia teve uma atuação sem reparos e sem sofrimento. A brasileira fez 2 sets a 0 (6/1 e 6/4) contra a suíça Viktorija Golubic, em 1h33min, e avançou para a terceira rodada do US Open, último Grand Slam da temporada.

A cabeça de chave número 18 do torneio agora irá enfrentar a grega Maria Sakkari. No enfrentamento direto pela WTA, Bia venceu quatro vezes a europeia.

— Queria agradecer todos os brasileiros. É muito especial. Foi um jogo muito bom mentalmente. Ela é uma grande jogadora, tem boas habilidades. Estava forte mentalmente, joguei meu melhor tênis e dei meus 100%.

O habitual sofrimento de Bia nos sets passou longe da brasileira na primeira parcial do jogo. A cabeça de chave número 18 do torneio se manteve com um ritmo impressionante e contou com duas quebras de serviço e 13 erros não forçados de Golubic para fechar o set em 6/1.