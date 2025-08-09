Bia Haddad Maia sente problema físico e perde para australiana de 19 anos em Cincinnati

Bia Haddad foi eliminada por Maya Joint no Cincinnati Open. MINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A má fase de Beatriz Haddad Maia teve um capítulo neste sábado (9) no Cincinnati Open, com direito a um problema físico. Cabeça de chave 18 do torneio e 21ª do ranking mundial, a brasileira estreou na segunda rodada e perdeu da australiana em ascensão Maya Joint, 44ª do mundo e de apenas 19 anos, por 2 a 1 (6/4, 4/6 e 6/4), após 2h57min de confronto. O problema da brasileira apareceu no sexto game do terceiro set e comprometeu a mobilidade da tenista no final do jogo.

Aos 29 anos, Bia chegou à 22ª derrotas em 32 partidas nesta temporada, enquanto a rival, que foi campeã no saibro de Rabat e na grama de Eastbourne em 2025, conquistou sua 20ª vitória em 40 jogos no ano. A paulista acumula três derrotas seguidas, após as eliminações na segunda rodada de Wimbledon e na estreia em Montreal.

No primeiro confronto entre a brasileira e a australiana, Bia começou devolvendo bem e chegou a ter dois break points no game inicial, mas Joint conseguiu manter a calma e manteve seu saque. As tenistas foram confirmando seus serviços até o oitavo game, quando após salvar quatro break points até aquele momento do jogo, a brasileira finalmente cedeu e teve o saque quebrado e viu a rival abrir a abrir 5 a 3.

Quando teve a chance de sacar para fechar o primeiro set, Joint pareceu sentir a pressão e cedeu o primeiro break point desde o primeiro game. A brasileira aproveitou a instabilidade da australiana e devolveu a quebra logo na sequência. Bia Haddad, porém, não deu continuidade ao momento favorável e, em uma dupla falta, perdeu o primeiro set por 6 a 4.

O segundo set começou com as tenistas confirmando seus serviços com tranquilidade, mas logo no quarto game Bia começou a enfrentar dificuldades nos games em que sacava. No game seguinte, a brasileira conseguiu se impor, quebrou o saque de Joint e passou a comandar o placar em 3 a 2.

Bia passou a variar mais o saque, consolidou sua vantagem na sequência e voltou a derrubar o saque de Joint no sétimo game. Com folga no placar (5 a 2), a brasileira desperdiçou o saque para fechar o segundo set e empatar o jogo em 1 set a 1.

Depois de desperdiçar cinco set points, Bia Haddad viu australiana confirmar o saque e se aproximar em 5 a 4, mas depois aproveitou a nova chance com o serviço para forçar o terceiro set.

Na parcial decisiva, Bia conseguiu quebrar o serviço logo no primeiro game, mas não conseguiu manter o saque e viu Joint empatar em 1 a 1. A brasileira voltou a enfrentar problemas no serviço no quarto game, quando saiu de 0/40, mas conseguiu confirmar e fez 2 a 2.

No quinto game, Bia voltou a ter vantagem no placar ao quebrar pela segunda no set o saque da australiana. Na parcial seguinte, Bia desistiu de um lance parecendo sentir uma lesão na perna direita, e Joint devolveu a quebra e empatou o jogo.

No game de serviço da australiana, a brasileira demonstrou dificuldade de mobilidade viu a adversária virar novamente o placar. Apesar do problema aparente, a paulista não solicitou o atendimento do fisioterapeuta. Com dificuldade para se mover e para sacar, Bia Haddad tentou se manter no jogo. Perdeu o serviço, mas conseguiu quebrar a adversária quando ela sacava para selar a vitória.

Quando precisava de impulsão para sacar, a brasileira enfrentava muita dificuldade. Consciente da situação, Joint manteve as trocas de bola e fechou o set em 6/4 e o jogo em 2 a 1.