Bia Haddad no US Open hoje: horário e onde assistir à estreia no Grand Slam

Depois da estreia vitoriosa de João Fonseca, é a vez de outra brasileira entrar em quadra no US Open. Bia Haddad Maia disputa seu primeiro jogo na chave simples feminina do Grand Slam nesta terça-feira (26).
Ela enfrenta a britânica Sonay Kartal a partir das 12h (horário de Brasília), na quadra 12. A partida terá transmissão dos canais sportv3 e ESPN, e da Disney+ no streaming.
Zero Hora acompanha ao jogo em tempo real.
Bia Haddad x Sonay Kartal
Quando? Terça-feira (26), às 12h (horário de Brasília)
Onde assistir? Sportv3, ESPN e Disney+ anunciam a transmissão. Zero Hora acompanha em tempo real.