Bia Haddad no US Open hoje: horário e onde assistir à estreia no Grand Slam

Bia Haddad está atualmente na 22ª posição da WTA. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Depois da estreia vitoriosa de João Fonseca, é a vez de outra brasileira entrar em quadra no US Open. Bia Haddad Maia disputa seu primeiro jogo na chave simples feminina do Grand Slam nesta terça-feira (26).

Ela enfrenta a britânica Sonay Kartal a partir das 12h (horário de Brasília), na quadra 12. A partida terá transmissão dos canais sportv3 e ESPN, e da Disney+ no streaming.

Zero Hora acompanha ao jogo em tempo real.

Bia Haddad x Sonay Kartal

Quando? Terça-feira (26), às 12h (horário de Brasília)