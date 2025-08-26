Bia Haddad Maia sofre, mas vence britânica na estreia do US Open

Bia Haddad Maia venceu na estreia no US Open. WANG Zhao / AFP

Se não for sofrido, não será Bia Haddad Maia. A brasileira estreou no US Open, último Grand Slam da temporada, e venceu por 2 sets a 1 (6/3, 1/6 e 6/1) a britânica Sonay Kartal nesta terça-feira (26).

Bia teve um jogo de altos e baixos, sofreu com um problema na posterior da coxa para bater a adversária.

— Sabia que a batalha seria mais interna do que externa. Fiquei bastante satisfeita. Muito especial (carinho da torcida). Estou pronta para o próximo jogo. Grand Slam não importa o primeiro jogo, tem muito caminho pela frente — disse à Espn após a vitória.

No sexto game, Bia conseguiu a primeira quebra do jogo e abriu 4 a 2 contra a britânica. Kartal, no entanto, devolveu no serviço da brasileira logo na sequência.

A paulistana conseguiu mais uma vez superar a britânica em seu serviço, fazendo 5/3. Sacando para o set, Bia fechou a parcial com um grande saque — 6/3.

Toda a consistência da brasileira na primeira parcial foi transformada em erros no segundo set. Bia foi quebrada logo no segundo game e, depois, no sexto. Sem sofrer muito, Kartal fechou em 6/1.

O terceiro set parecia que seria fácil. Bia logo abriu 4/0 e tinha 30/0 no quinto game. No entanto, uma dor na posterior da coxa fez com que a brasileira praticamente largasse o game, sendo quebrada. A paulista devolveu logo na sequência e fechou o jogo, depois de dois match points — 6/1.