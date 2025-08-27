Bia Haddad Maia na segunda rodada do US Open: horário e onde assistir

CHARLY TRIBALLEAU / AFP

A brasileira Bia Haddad Maia volta às quadras do US Open nesta quinta-feira (28). Ela irá enfrentar a suíça Viktorija Golubic na segunda rodada do último grand slam da temporada.

A partida acontece na quadra 17 do complexo de Flushing Meadows, em Nova York. A partida está marcada para não antes das 12h, horário de Brasília.

Na primeira rodada, Bia eliminou a britânica Sonay Kartal com vitória de 2 sets a 1. Pelo mesmo placar, Golubic derrotou a francesa Lois Boisson.

Bia Haddad Maia x Viktorija Golubic