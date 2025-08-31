Bia Haddad Maia bate Sakkari e vai às oitavas no US Open

Bia vibra com vaga nas oitavas. MIKE STOBE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Com uma grande atuação, que lembrou os seus melhores momentos da carreira, Bia Haddad Maia venceu a grega Maria Sakkari por 6/1 e 6/2, em 70 minutos, e garantiu vaga nas oitavas de final do US Open.

A brasileira confirmou o retrospecto diante da adversária e a derrotou pela quinta vez em cinco confrontos.

Com a vitória do jogo encerrado na madrugada deste domingo (31), a paulista segue na defesa dos pontos conquistados em 2024, quando chegou às quartas de final em Nova York. Sua próxima rival será a estadunidense Amanda Anisimova, oitava favorita.

O jogo

A partida começou com um ace de Bia Haddad, que fechou o primeiro game sem ceder ponto. Logo depois, ela impôs dificuldades para Sakkari, que precisou de duas vantagens para empatar.

Bia voltou a confirmar o serviço com facilidade e quebrou Sakkari para marcar 3 a 1. A brasileira confirmou a vantagem e conseguiu novo break em 5 a 1, para logo depois sacar e marcar 6 a 1, após 34 minutos.

No set inicial, a brasileira venceu 79% dos pontos com o primeiro saque contra 36% da grega, que cometeu 12 erros não forçados contra apenas três de Bia.

A segunda parcial na quadra Louis Armstrong, em Flushing Meadows, foi equilibrada até o 2 a 2. Bia conseguiu uma quebra em 3 a 2, confirmou o serviço para aumentar a vantagem e com mais um break chegou a 5 a 2 e saque.

Sakkari tentou pressionar e teve duas chances de quebra (15-40), mas Bia conseguiu a virada, fez 6 a 2, e garantiu a vaga para vibração de um grande número de torcedores brasileiros presentes nas arquibancadas, que entoaram o já tradicional "olê, olê, olá, Bia, Bia!"