Bernardinho mantém medalhistas de bronze na Liga das Nações em lista de 24 nomes para o Mundial

Bernardinho comandou a seleção em seus três títulos mundiais. Volleball World / Divulgação

O técnico Bernardinho manteve a coerência e inscreveu todos os jogadores que participaram da boa campanha na Liga das Nações de Vôlei, com a conquista da medalha de bronze, para o Mundial das Filipinas. São 24 nomes inscritos na lista inicial, com 10 cortes antes da competição.

Apesar de perder na semifinal para a Polônia em sets diretos, a seleção brasileira fez grande campanha na Liga, avançando às quartas de final com a melhor campanha e jogando muito bem. O rendimento positivo é a aposta de Bernardinho para voltar ao pódio no Mundial.

O Brasil está no Grupo H da competição que ocorre entre os dias 12 e 28 de setembro, ao lado de China (ganhou nas quartas de final da Liga das Nações), Sérvia e República Tcheca. A estreia brasileira ocorre no dia 14 contra os chineses.

A lista de inscritos de Bernardinho conta com 12 jogadores de ataque, com cinco opostos, entre eles os irmãos Darlan e Alan, e sete ponteiros, com o capitão Lucarelli e Honorato sendo os principais nomes.

A inscrição prévia de 24 nomes revelados pela Federação Internacional de Vôlei (FIVB) nesta quinta-feira (7), ainda conta com dois líberos, três levantadores e sete centrais.

Confira os 24 nomes inscritos:

Centrais:

Flávio

Geovane Kuhnen

Guilherme Voss

Judson

Matheus Pinta

Pietro

Thiery

Levantadores:

Fernando Cachopa

Matheus Brasília

Rhendrick

Líberos:

Ale

Mayke

Darlan foi destaque na Liga das Nações. Volleball World / Divulgação

Opostos:

Alan

Chizoba

Darlan

Sabino

Samuel Neufeld

Ponteiros: