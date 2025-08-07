Bernardinho mantém medalhistas de bronze na Liga das Nações em lista de 24 nomes para o Mundial

O técnico Bernardinho manteve a coerência e inscreveu todos os jogadores que participaram da boa campanha na Liga das Nações de Vôlei, com a conquista da medalha de bronze, para o Mundial das Filipinas. São 24 nomes inscritos na lista inicial, com 10 cortes antes da competição.
Apesar de perder na semifinal para a Polônia em sets diretos, a seleção brasileira fez grande campanha na Liga, avançando às quartas de final com a melhor campanha e jogando muito bem. O rendimento positivo é a aposta de Bernardinho para voltar ao pódio no Mundial.
O Brasil está no Grupo H da competição que ocorre entre os dias 12 e 28 de setembro, ao lado de China (ganhou nas quartas de final da Liga das Nações), Sérvia e República Tcheca. A estreia brasileira ocorre no dia 14 contra os chineses.
A lista de inscritos de Bernardinho conta com 12 jogadores de ataque, com cinco opostos, entre eles os irmãos Darlan e Alan, e sete ponteiros, com o capitão Lucarelli e Honorato sendo os principais nomes.
A inscrição prévia de 24 nomes revelados pela Federação Internacional de Vôlei (FIVB) nesta quinta-feira (7), ainda conta com dois líberos, três levantadores e sete centrais.
Confira os 24 nomes inscritos:
Centrais:
- Flávio
- Geovane Kuhnen
- Guilherme Voss
- Judson
- Matheus Pinta
- Pietro
- Thiery
Levantadores:
- Fernando Cachopa
- Matheus Brasília
- Rhendrick
Líberos:
- Ale
- Mayke
Opostos:
- Alan
- Chizoba
- Darlan
- Sabino
- Samuel Neufeld
Ponteiros:
- Adriano
- Arthur Bento
- Honorato
- Lucarelli
- Lukas Bergmann
- Maicon
- Paulo Vinícios