Benfica vence Fenerbahçe (1-0) e garante vaga na fase de liga da Champions

O Benfica garantiu sua vaga entre os 36 participantes da Liga dos Campeões 2025-2026 após eliminar o Fenerbahçe do técnico português José Mourinho com uma vitória de 1 a 0 no play-off desta quarta-feira (27), em Lisboa.
Após o empate em 0 a 0 no jogo de ida na Turquia, tudo estava em aberto, mas as 'Águias' selaram a classificação no Estádio da Luz com um gol de Kerem Akturcoglu, atacante turco do time da capital portuguesa.
O Fenerbahçe lutou pelo empate até o fim, mas ficou reduzido a dez jogadores aos 82 minutos, com a expulsão do brasileiro Anderson Talisca.
Outras três equipes também garantiram vaga na fase de liga da Champions nesta quarta-feira, cujo sorteio será realizado na quinta-feira em Mônaco: o Club Brugge, da Bélgica, o Qarabag, do Azerbaijão, e o Copenhagen, da Dinamarca.
-- Resultados da volta dos play-off de acesso à fase de liga da Champions:
- Terça-feira:
(+) Kairat Almaty (CAZ) - Celtic (SCO) 3-2 nos pênaltis, 0-0 (ida: 0-0)
(+) Pafos FC (CYP) - Estrela Vermelha (SRB) 1-1 (ida: 2-1)
Sturm Graz (AUT) - (+) Bodo/Glimt (NOR) (+) 2-1 (ida: 0-5)
- Quarta-feira:
(+) Qarabag (AZE) - Ferencvaros (HUN) 2-3 (ida: 3-1)
(+) Copenhagen (DIN) - Basel (SUI) 2-0 (ida: 1-1)
(+) Benfica (POR) - Fenerbahçe (TUR) 1-0 (ida: 0-0)
(+) Brugge (BEL) - Glasgow Rangers (SCO) 6-0 (ida: 3-1)
(+) = classificados para a próxima fase da Liga dos Campeões
* AFP