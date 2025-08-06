Benfica de Bruno Lage vence na visita ao Nice em jogo de ida da pré-Champions

Franjo Ivanovic abriu o placar para o Benfica. MIGUEL MEDINA / AFP

O Benfica, do ex-técnico do Botafogo Bruno Lage, venceu sem grandes dificuldades o Nice fora de casa por 2 a 0 na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira (6), no Allianz Riviera, e ficou mais perto da próxima fase da competição.

Graças aos gols de Franjo Ivanovic no início do segundo tempo, aos oiro minutos e Florentino na reta final aos 43, quando tinha amplo domínio da partida, o time português obteve uma vantagem considerável para o jogo de volta, no dia 12 de agosto, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Quem avançar vai enfrentar o vencedor do confronto entre o Feyenoord e o Fenerbahçe de José Mourinho. O time holandês venceu a equipe turca nesta quarta-feira em Roterdã, por 2 a 1 pela partida de ida.

Mert Müldür abriu o placar para o Feyenoord marcando um gol contra aos 19 minutos e o meio-campista marroquino Sofyan Amrabat empatou para o 'Fener' na reta final aos 41. Quando parecia que o jogo terminaria empatado, o atacante Anis Hadj-Moussa fez o gol da vitória dos donos da casa aos 46 minutos.

Resultados dos jogos de ida da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões da Uefa.

Nice (FRA) 0 x 2 Benfica (POR)

Kairat Almaty (CAZ) 1 x 0 Slovan Bratislava (SVK)

RB Salzburg (AUT) 0 x 1 Brugge (BEL)

Ludogorets (BUL) 0 x 0 Ferencváros (HUN)

Lech Poznan (POL) 1 x 3 Estrela Vermelha (SRB)

Feyenoord (HOL) 2 x 1 Fenerbahçe (TUR)

Malmö (SWE) 0 x 0 FC Copenhague (DIN)

Dinamo Kiev (UCR) 0 x 1 Pafos FC (CYP)

Shkëndija (MKD) 0 x 1 Qarabag (AZE)

Glasgow Rangers (SCO) 3 x 0 Viktoria Plzen (CZE)

* Os jogos de volta acontecem no dia 12 de agosto.

Obs: As dez equipes classificadas vão disputar o playoff final, para o qual outros quatro clubes já se classificaram diretamente: FC Basel, Celtic, Sturm Graz e Bodo/Glimt.