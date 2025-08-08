Ben Shelton é campeão em Toronto e supera Djokovic no ranking da ATP

Shelton passará a ser o número 6 do mundo. MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Em um jogo muito equilibrado, com dois tie-breaks, incluindo o do set decisivo, o estadunidense Ben Shelton é o campeão do Masters 1000 de Toronto, no Canadá.

Na decisão disputada nesta quinta-feira (7), ele derrotou o russo Karen Khachanov por 6/7 (5-7), 6/4 e 7/6 (7-3), em 2h47min de partida.

Este foi o primeiro título de Shelton em um torneio deste nível e o terceiro na carreira. Antes ele havia vencido o ATP 500 de Tóquio em 2023 e o ATP 250 de Houston no ano passado.

Ben Shelton é o primeiro tenista dos Estados Unidos desde Andy Roddick em 2003 a ganhar o Aberto do Canadá e o 10º na Era Aberta do tênis, que começou em 1968.