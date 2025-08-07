Ben Shelton vai encarar Karen Khachanov na decisão do Masters de Toronto

Sétimo dos nove torneios da série Masters 1000 do circuito de tênis da ATP, o Master de Cincinnati começa nesta quinta-feira (7) sem que a competição que o antecede, no Canadá, tenha chegado ao fim.
A mudança no calendário que coloca o início de uma competição no dia da final de outra se deve às trocas feitas no US Open, que esse ano terá a chave de duplas mistas uma semana antes do início dos jogos de simples e duplas masculinas e femininas.
Em Toronto, no Canadá, às 20h30min (de Brasília), o estadunidense Ben Shelton e o russo Karen Khachanov decidirão o Aberto do Canadá, que é o sexto Masters do ano.
A classificação de Shelton aconteceu na madrugada desta quinta, no horário do Brasil. Em 1h18min de partida, ele derrotou o compatriota Taylor Fritz por 2 a 0 (6/4 e 6/3) e vai disputar a primeira decisão de Masters 1000 da carreira.
Horas antes, Khachanov superou o alemão Alexander Zverev por 2 a 1 e agora tentará seu segundo título em um torneio deste nível. Em 2018, ele venceu em Paris.
Após o torneio canadense, os dois finalistas viajarão para Cincinnati.
Cabeça de chave 5 nos EUA, Ben Shelton vai estrear na segunda rodada, contra o ganhador da partida entre o argentino Camilo Ugo Carabelli e o japonês Kei Nishikori.
Número 14 na lista de favoritos, Karen Khachanov também estreará na segunda fase, diante do vencedor do jogo entre o austríaco Sebastian Ofner e o francês Valentin Royer.