Ben Shelton sente lesão contra Mannarino, que avança às oitavas do US Open

Shelton leva a mão ao ombto lesionado. ANGELA WEISS / AFP

O jovem Ben Shelton, grande aposta do tênis dos EUA, abandonou sua partida da terceira rodada do US Open contra o francês Adrian Mannarino nesta sexta-feira (29) devido a uma lesão.

Shelton, sexto colocado no ranking mundial, estava em vantagem diante do veterano Mannarino (77º) quando sofreu a lesão e depois teve que abandonar com o placar empatado em 6/3, 3/6, 6/4 e 4/6.

Após conquistar seu primeiro título de Masters 1000 no Canadá neste mês, Shelton chegou a Nova York como um dos candidatos a fazer frente aos favoritos Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.

O canhoto de 22 anos, semifinalista no ano passado, vencia por dois sets a um quando precisou de tratamento no ombro esquerdo.

O estadunidense tentou permanecer em quadra, mas, visivelmente com dores, desistiu após perder o quarto set.

Shelton, que havia perdido apenas duas de suas 16 partidas na temporada anterior em quadra dura, saiu abatido, com o rosto coberto por uma toalha, em meio aos aplausos do público.

Mannarino, de 37 anos, chega às oitavas de final do US Open pela primeira vez após cinco derrotas na terceira rodada.

— Ben (Shelton) provavelmente venceria a partida. Isso é uma pena para ele e uma sorte para mim. Não sei o que dizer agora. Desejo-lhe o melhor, é claro — disse o francês.