Be8/UPF se despede da Superliga C feminina com vitória

Equipe de Passo Fundo que disputou a Superliga C. Eugenio Siqueira / Assessoria Be8/UPF/Divulgação

Estreante na Superliga C feminina de vôlei, a Be8/UPF, de Passo Fundo, se despediu da competição, nesta terça-feira (5), com uma vitória sobre o Foz Voleibol (PR) por 3 sets a 1, parciais de 26/24, 25/27, 25/15 e 25/13, após 1h41min de confronto.

Com o resultado, o time do Planalto Médio terminou na terceira osição do Grupo B da Região Sul, que teve o Vôlei Mampituba (SC) como classificado para às semifinais.

A partida desta terça foi muito equilibrada nas duas primeiras parciais que tiveram uma peculiaridade. No set inicial, Foz liderou por 24 a 20 e levou a virada, o que viria a acontecer no segundo set, com a equipe gaúcha, que teve a mesma vantagem e não conseguiu fechar.

Mas a partir do terceiro set, o domínio da Be8/UPF foi completo e a vitória chegou ao natural.