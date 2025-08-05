Be8/UPF se despede da Superliga C feminina com vitória

Estreante na Superliga C feminina de vôlei, a Be8/UPF, de Passo Fundo, se despediu da competição, nesta terça-feira (5), com uma vitória sobre o Foz Voleibol (PR) por 3 sets a 1, parciais de 26/24, 25/27, 25/15 e 25/13, após 1h41min de confronto.
Com o resultado, o time do Planalto Médio terminou na terceira osição do Grupo B da Região Sul, que teve o Vôlei Mampituba (SC) como classificado para às semifinais.
A partida desta terça foi muito equilibrada nas duas primeiras parciais que tiveram uma peculiaridade. No set inicial, Foz liderou por 24 a 20 e levou a virada, o que viria a acontecer no segundo set, com a equipe gaúcha, que teve a mesma vantagem e não conseguiu fechar.
Mas a partir do terceiro set, o domínio da Be8/UPF foi completo e a vitória chegou ao natural.
— O balanço é positivo. Estamos contentes em ter representado a nossa cidade e o Estado, junto com a Juventus. Estamos felizes com a nossa progressão na competição. No primeiro jogo, ficamos frustrados porque poderíamos ter vencido, apesar do 3 a 1, nós tivemos momentos favoráveis, mas alguns fatores nos levaram a derrota, o principal a ansiedade da estreia. Contra Mampituba, fizemos um superjogo, de igualar forças e as parciais falam por si. E contra Foz, foi um jogo bem marcado e deu tudo muito certo. Deixamos escapar o segundo set, mas isso serviu pra acordar a equipe e ter a primeira da história da equipe na Superliga nos deixa muito feliz — comentou o técnico Giba Bellaver.