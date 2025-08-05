Be8/UPF perde a segunda e já não tem mais chances na Superliga C

O time da UPFque disputa a Superliga C. Be8/UPF / Divulgação

A Be8/UPF, de Passo Fundo, sofreu sua segunda derrota na Superliga C feminina de vôlei e não tem mais chances de classificação para a etapa final da etapa da Região Sul, que está sendo disputada em São José dos Pinhais (PR).

Nesta segunda-feira (4), o time do técnico Giba Bellaver caiu para o Vôlei Mampituba (SC) por 3 a 0, parciais 25/23, 25/22 e 25/20, em 1h26min de partida e com duas derrotas e nenhum set ganho, está na última colocação do Grupo B.

Já o time de Mampituba somou a segunda vitória e lidera a briga pela vaga direta para as semifinais. A definição acontecerá em confronto direto, com o Irati Vôlei (PR), que venceu o Foz do Iguaçu (PR) por 3 a 1 (25/22, 19/25, 25/12 e 25/16).

A equipe de Passo Fundo voltará a jogar nesta terça-feira (5), às 15h, contra o Foz.

Em suas redes sociais o clube lamentou a eliminação na competição.

"O resultado não foi o que queríamos. Mas dentro de quadra vimos uma equipe vibrante, guerreira, poderosa e que buscou a vitória até o último instante.



Nossa CT (comissão ténica) qualificada não deixa por menos! Com sabedoria, inteligência e muita atenção, vem fazendo um trabalho digno de Superliga.



Passo Fundo está no mapa do vôlei nacional. Um projeto de 13 anos vem colhendo os frutos. Os verdadeiros frutos da terra: surgidos, cultivados e lapidados nas nossas quadras.



O céu é o limite para quem voa conosco.



Obrigado a nossa apaixonada torcida e aos nossos apoiadores. Sem estes nada seria possível.



Seguimos na luta. Seguimos fazendo história".