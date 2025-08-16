Bayern vence Stuttgart (2-1) e é campeão da Supercopa da Alemanha

O Bayern de Munique, atual campeão da Bundesliga, conquistou seu primeiro título oficial da temporada, a Supercopa da Alemanha, ao derrotar o Stuttgart por 2 a 1 neste sábado (16), com gols de Harry Kane e Luis Díaz.
Díaz, contratado no final de julho por 75 milhões de euros (R$ 473 milhões na cotação atual) junto ao Liverpool, marcou seu primeiro gol em um jogo oficial pelo Bayern.
O atacante colombiano balançou a rede no segundo tempo (77'), depois de Kane abrir o placar aos 18 minutos de jogo.
O Stuttgart, campeão da Copa da Alemanha na temporada passada, diminuiu nos acréscimos com Jamie Leweling (90'+3).
Este é o 11º título do Bayern na Supercopa (recorde), torneio que tradicionalmente abre a temporada na Alemanha e que neste ano leva pela primeira vez o nome do lendário Franz Beckenbauer, que faleceu em janeiro de 2024, aos 78 anos.
- Segundo título de Kane -
No lotado Neckar Stadion (60 mil pessoas), em Stuttgart, o Bayern confirmou a impressão positiva que deixou há dez dias, quando goleou o Tottenham por 4 a 0 em amistoso.
Para compensar a lesão de Jamal Musiala, o técnico Vincent Kompany escalou o francês Michael Olise na armação, com Serge Gnabry na direita e Luis Díaz na esquerda.
Foi um passe de Olise que a defesa do Stuttgart não conseguiu afastar que permitiu a Kane abrir o placar aos 18 minutos.
Dois anos e quatro dias após sua estreia oficial pelo Bayern, na derrota por 3 a 0 para o RB Leipzig na Supercopa da Alemanha, Kane marcou seu 86º gol em 97 jogos com a camisa do time bávaro.
O craque inglês conquistou seu segundo título na carreira, após o triunfo na Bundesliga 2024/2025.
Aos 24 minutos, o goleiro Manuel Neuer impediu o Stuttgart de empatar após uma ótima chance de Nick Woltemade, e o veterano goleiro mostrou seus reflexos em outras ocasiões.
Na segunda etapa, Díaz ampliou a vantagem do Bayern marcando de cabeça após um cruzamento de Gnabry.
E quando o Stuttgart descontou com Leweling, já não havia mais tempo para uma reação.
A Bundesliga começará no próximo fim de semana e o Bayern de Munique vai estrear na sexta-feira, contra o RB Leipzig, que neste sábado derrotou o modesto Sandhausen (4ª divisão) por 4 a 2, na primeira fase da Copa da Alemanha.
* AFP