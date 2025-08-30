Esportes

Bayern abre 3 a 0, leva susto, mas vence Augsburg fora de casa e retoma liderança do Alemão

Gnabry, Luis Díaz e Olise marcaram os gols do time de Munique

Estadão Conteúdo

Zero Hora

