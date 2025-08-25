"Bate-Bola" analisa mais uma rodada com tropeços de Inter e Grêmio no Brasileirão; assista

Não tá fácil a vida da dupla Gre-Nal no Brasileirão. E a rodada do final de semana demonstrou bem as agruras vividas pelas duas maiores torcidas do Rio Grande do Sul. Tudo isso será assunto no Bate-Bola deste domingo, a partir das 22h no Youtube de GZH.

A noite de sábado foi de sofrimento para gremistas e colorados. Pior fez o Inter, que levou 2 a 1 do Cruzeiro, no Mineirão, e emendou a quarta derrota seguida. Já o Grêmio decepcionou ao ficar no 0 a 0 com o Ceará, na Arena, desperdiçando a chance de subir na tabela.



