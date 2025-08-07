Barcelona retira braçadeira de capitão de Ter Stegen

O Barcelona anunciou nesta quinta-feira (7) que retirou a braçadeira de capitão do goleiro alemão Marc-André ter Stegen, depois de ter aberto um processo disciplinar contra o jogador, que entrou em rota de colisão com o clube após sua última lesão.

"O Barcelona informa que, por conta do processo disciplinar aberto contra o jogador Marc-André ter Stegen, e enquanto este processo não é resolvido, o clube, em consenso com a direção esportiva e a comissão técnica, decidiu retirar dele temporariamente a braçadeira de capitão do time principal", informou o Barça em comunicado.

Enquanto o imbróglio entre Barcelona e Ter Stegen durar, o capitão da equipe será o zagueiro uruguaio Ronald Araújo, acrescenta a nota 'blaugrana'.

Recomendado pela diretoria a procurar um novo clube após duas temporadas marcadas por graves lesões, Ter Stegen, que recentemente passou por uma cirurgia nas costas, não quer que o Barça comunique seu procedimento médico para que a LaLiga avalie seu tempo de ausência.

Segundo a imprensa catalã, o Barcelona pretende utilizar o longo período afastado do goleiro de 33 anos após a cirurgia para cumprir com as exigências do fair-play financeiro da LaLiga e poder inscrever suas novas contratações.

Mas a recusa de Ter Stegen, que já perdeu espaço no elenco com a chegada de Joan García e a renovação de Wojciech Szczesny, impossibilita o trâmite.

Em dificuldades financeiras nos últimos anos e à espera da reabertura do reformado Camp Nou, o Barcelona considera que a postura do goleiro alemão pode gerar um prejuízo esportivo e econômico ao clube.

Ter Stegen, único remanescente do último título do Barça na Liga dos Campeões, em 2015, pode sofrer duras sanções, segundo o regulamento da LaLiga, que podem levar até à rescisão de seu contrato.