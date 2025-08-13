Barcelona inscreverá Joan García por lesão de 'longa duração' de Ter Stegen

O Barcelona anunciou nesta quarta-feira (13) que a Comissão Médica da LaLiga espanhola certificou a lesão de "longa duração" do goleiro Marc-André Ter Stegen e que isso permitirá "formalizar de maneira imediata a inscrição" do recém-contratado Joan García.

"O Barcelona informa que a Comissão Médica da LaLiga determinou que a lesão de Marc-André Ter Stegen atende aos critérios de longo prazo estabelecidos pelos regulamentos atuais", escreveu o Barça em um comunicado.

"O clube dará entrada amanhã (quinta-feira) para a formalização imediata da inscrição do jogador Joan García", acrescenta a nota.

A questão gerou nos últimos dias um conflito entre o Barcelona e Ter Stegen, já que o jogador alemão se negou inicialmente a autorizar que seu relatório médico fosse enviado à LaLiga.

O goleiro teve a braçadeira de capitão retirada e o clube abriu um processo disciplinar contra ele, até que as partes chegaram a um acordo e Ter Stegen finalmente assinou a autorização.

Ter Stegen, de 33 anos, teve suas últimas temporadas marcadas pelas lesões. No mês passado, ele passou por uma cirurgia devido a um problema crônico nas costas.

Joan García, de 24 anos, foi contratado em junho junto ao Espanyol, depois que o Barça pagou sua multa rescisória de 26,3 milhões de euros (R$ 166 milhões na cotação atual).

O goleiro espanhol assinou contrato até 2031, mas sua inscrição para disputar jogos oficiais estava bloqueada pelas normas do fair-play financeiro.

Com a certificação da lesão de longa duração de Ter Stegen, o Barcelona consegue espaço na folha salarial para incluir García, que ficará à disposição do técnico Hansi Flick para a primeira rodada do Campeonato Espanhol, no sábado, contra o Mallorca.

Além de Joan García e Ter Stegen, o Barcelona conta com o veterano goleiro polonês Wojciech Szczesny, de 35 anos, que recentemente renovou contrato até 2027.