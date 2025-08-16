Barcelona estreia no Espanhol com vitória tranquila sobre o Mallorca

Em superioridade numérica de 11 contra nove desde os 39 minutos de jogo, o Barcelona estreou no Campeonato Espanhol neste sábado (16) com uma vitória tranquila sobre o Mallorca, fora de casa, por 3 a 0.

Dominando desde o início, o Barça abriu o placar aos sete minutos com o brasileiro Raphinha, que finalizou na segunda trave após assistência de Lamine Yamal.

O segundo saiu dos pés do atacante Ferran Torres (24') em uma jogada polêmica, já que o zagueiro do Mallorca Antonio Raíllo estava caído na área, após levar uma bolada na cabeça.

Já no segundo tempo, nos minutos finais, Yamal (90'+4) fechou o placar batendo colocado de canhota da entrada da área.

A vitória confortável coloca o Barcelona na liderança do campeonato pelo melhor saldo de gols, à espera do fim da primeira rodada, que ainda terá jogos entre domingo e terça-feira.

O jogo deste sábado em Mallorca foi marcado pelas decisões controversas da arbitragem.

A torcida local reclamou muito das expulsões do volante Manu Morlanes (33'), por falta em Yamal, e do atacante Vedat Muriqi (39'), que levantou demais o pé em uma dividida com o novo goleiro do Barça, Joan García.

Raphinha poderia ter sido expulso por uma entrada forte por trás nos acréscimos do primeiro tempo (45'+7), mas o árbitro optou por mostrar o cartão amarelo para o brasileiro.

O atacante inglês Marcus Rashford, emprestado ao clube catalão pelo Manchester United, fez sua estreia oficial, mas teve uma atuação discreta.

A primeira rodada da LaLiga terá três jogos no domingo, com destaque para a visita do Atlético de Madrid ao Espanyol.

O Real Madrid só estreia na terça-feira, quando receberá o Osasuna no estádio Santiago Bernabéu.