Barcelona encerra excursão pela Ásia com goleada e 1º gol de Rashford

O Barcelona goleou por 5 a 0 o Daegu FC nesta segunda-feira (4), no último jogo da equipe em sua excursão pela Ásia, no qual o atacante inglês Marcus Rashford marcou seu primeiro gol com a camisa 'blaugrana'.

Rashford, cedido ao Barça por empréstimo pelo Manchester United, fechou o placar no segundo tempo batendo de direita dentro da área depois de receber passe de Eric García.

A jogada foi um dos poucos grandes momentos na segunda etapa da partida, que foi disputada sob um dilúvio no estádio de Daegu, na Coreia do Sul.

No primeiro tempo, com um time que pode ser considerado o titular, exceto pela presença de jovens como o zagueiro Gerard Martín e o meia Dro Fernández, o Barcelona não teve problemas contra um adversário frágil, com destaque para a atuação de Lamine Yamal pela direita.

Gavi, outro que foi bem, abriu o placar no minuto 21 e fez o terceiro dos catalães nos acréscimos do primeiro tempo (45'+2).

O segundo foi do artilheiro polonês Robert Lewandowski, aproveitando cruzamento de Gerard Martín (26').

Depois de uma atuação convincente no primeiro tempo, o técnico Hansi Flick trocou os 11 jogadores no intervalo, colocando em campo Pedri, Pau Cubarsí, Dani Olmo e Rashford, mas foi o jovem da base Toni Fernández quem marcou o quarto gol, com passe de Olmo (54').

O amistoso contra o Daegu FC encerra a excursão asiática do Barcelona (na qual também derrotou o Vissel Kobe do Japão e o FC Seul). No dia 10 de agosto, o time catalão enfrentará o Como, da Itália, em seu último jogo de pré-temporada antes da estreia no Campeonato Espanhol, no sábado seguinte (16 de agosto), contra o Mallorca.