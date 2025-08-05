Barcelona abre processo disciplinar contra o goleiro Ter Stegen

O Barcelona confirmou, nesta terça-feira (5), que abriu um processo disciplinar contra o goleiro alemão Marc-André ter Stegen, cujo futuro no clube continua incerto.

Recomendado pela diretoria 'blaugrana' a procurar um novo clube após duas temporadas marcadas por graves lesões, Ter Stegen, que recentemente passou por uma cirurgia nas costas, não quer que o Barça comunique seu procedimento médico para que a LaLiga avalie seu tempo de ausência, correndo o risco de sofrer punições.

Segundo a imprensa catalã, o Barcelona pretende utilizar o longo período afastado do goleiro de 33 anos após a cirurgia para cumprir com as exigências do fair-play financeiro da LaLiga e poder inscrever suas novas contratações.

Mas a recusa de Ter Stegen, que já perdeu espaço no elenco com a chegada de Joan García e a renovação de Wojciech Szczesny, impossibilita o trâmite.

Em dificuldades financeiras nos últimos anos e à espera da reabertura do reformado Camp Nou, o Barcelona considera que a postura do goleiro alemão pode gerar um prejuízo esportivo e econômico ao clube.

Ter Stegen, único remanescente do último título do Barça na Liga dos Campeões, em 2015, pode sofrer duras sanções, segundo o regulamento da LaLiga, que podem levar até à rescisão de seu contrato.