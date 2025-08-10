Barça fecha pré-temporada com goleada (5-0) sobre o Como

O Barcelona encerrou sua pré-temporada neste domingo (10) com uma goleada de 5 a 0 sobre o Como, da Itália, na disputa do Troféu Joan Gamper, um último aquecimento antes da estreia na LaLiga, no próximo sábado.

O time catalão venceu com dois gols do meio-campista Fermín López (21' e 35') e do atacante Lamine Yamal (42' e 49') e um gol do brasileiro Raphinha (37') numa goleada que já havia sido encaminhada no primeiro tempo.

Neste jogo disputado no Estádio Johan Cruyff, enquanto aguardava o retorno do Barça ao Camp Nou, o time de Hansi Flick mostrou que está pronto para começar a defesa do título espanhol na próxima semana.

Após vencer a LaLiga, a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha na temporada passada, o Barça entrará em campo pela primeira rodada do campeonato espanhol no próximo sábado, na visita ao Mallorca.

Neste domingo, antes do início da partida, o goleiro alemão Marc-André Ter Stegen fez o tradicional discurso de capitão em campo, poucos dias após sua disputa com o clube sobre a gestão de sua lesão nas costas.

"Acho que foi importante resolver a questão entre o clube e eu, e agora é hora de olhar para frente", disse o jogador de 33 anos, dois dias após retomar a braçadeira de capitão.

"Vamos lutar por todos os troféus novamente e esperamos que, com a ajuda de vocês, possamos conquistar o máximo de títulos possível", disse Ter Stegen à torcida no Estádio Johan Cruyff.

O adversário, o italiano Como, tinha rostos conhecidos do clube blaugrana em seu elenco: comandado pelo técnico Cesc Fàbregas e capitaneado por Sergi Roberto, este ambicioso time busca se consolidar na elite da Serie A.