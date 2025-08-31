Barça e Villarreal tropeçam; Athletic Bilbao vence e iguala Real Madrid

Barcelona e Villarreal tropeçaram neste domingo (31), após empatarem seus jogos pela 3ª rodada do Campeonato Espanhol, enquanto o Athletic Bilbao venceu o Betis e se manteve com o Real Madrid como os únicos times com 100% de aproveitamento até aqui.

O Barça visitou o Rayo Vallecano e ficou no 1 a 1 em confronto marcado pelos problemas com a arbitragem de vídeo.

Antes do início da partida, o árbitro se dirigiu aos técnicos das equipes para informar que havia problemas de comunicação com o VAR, que ficou sem funcionar durante o primeiro tempo.

Aos 40 minutos, Lamine Yamal caiu na área e a arbitragem marcou pênalti, em lance que gerou muita reclamação dos jogadores do Rayo. O próprio Yamal foi para a cobrança e abriu o placar.

No segundo tempo, o time da casa se lançou em busca do empate e conseguiu marcar quando Fran Pérez (67') apareceu livre na segunda trave após cobrança de escanteio e mandou a bola para as redes.

"É um campo muito difícil. Faltou intensidade. Temos que aprender com isso", disse Yamal em entrevista à plataforma DAZN após a partida.

Sobre o gol sofrido em lance de bola parada, o jovem atacante reconheceu que faltou comunicação entre os jogadores do Barcelona. "Eles fizeram a mudança e nós não nos ajustamos bem".

O técnico 'blaugrana', Hansi Flick, elogiou o Rayo Vallecano e reconheceu que sua equipe não fez um bom jogo.

"Faltou intensidade, cometemos muitos erros. Podemos jogar melhor. Poderíamos ter marcado mais gols, mas o Rayo jogou muito bem. Não estou satisfeito com a minha equipe hoje. Perdemos muitas bolas e precisamos melhorar", afirmou Flick na entrevista coletiva pós jogo.

"Hoje temos que falar do time, não dos jogadores. O mais importante para mim é que, quando a janela de transferências fechar, todos estejam 100% comprometidos. É importante não ter egos, isso mata as chances de sucesso", continuou o treinador alemão.

- Athletic 100% -

Mais cedo, o Athletic Bilbao venceu o Betis por 2 a 1 fora de casa e igualou a pontuação do Real Madrid, que no sábado bateu o Mallorca pelo mesmo placar.

Real e Athletic são os únicos que venceram os três primeiros jogos, com os merengues levando vantagem no saldo de gols (+5 contra +3).

Um gol contra de Marc Bartra (60') colocou o Athletic em vantagem no estádio de La Cartuja, antes de o zagueiro Aitor Paredes (85') ampliar a vantagem dos bascos.

Nos acréscimos, Cedric Bakambu (90'+7) diminuiu para o Sevilla, mas já não havia mais tempo para uma reação.

Também neste domingo, o Celta arrancou um empate em 1 a 1 com o Villarreal, que sonhava em ir para a paralisação da data Fifa como um dos líderes do campeonato.

Em outro jogo do dia, o Espanyol (5º) venceu o Osasuna (13º) por 1 a 0.

-- Resultados da 3ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

- Sexta-feira:

Elche - Levante 2 - 0

Valencia - Getafe 3 - 0

- Sábado:

Alavés - Atlético de Madrid 1 - 1

Real Oviedo - Real Sociedad 1 - 0

Girona - Sevilla 0 - 2

Real Madrid - Mallorca 2 - 1

- Domingo:

Celta Vigo - Villarreal 1 - 1

Betis - Athletic Bilbao 1 - 2

Espanyol - Osasuna 1 - 0

Rayo Vallecano - Barcelona 1 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 9 3 3 0 0 6 1 5

2. Athletic Bilbao 9 3 3 0 0 6 3 3

3. Villarreal 7 3 2 1 0 8 1 7

4. Barcelona 7 3 2 1 0 7 3 4

5. Espanyol 7 3 2 1 0 5 3 2

6. Getafe 6 3 2 0 1 4 4 0

7. Elche 5 3 1 2 0 4 2 2

8. Betis 5 4 1 2 1 4 4 0

9. Valencia 4 3 1 1 1 4 2 2

10. Rayo Vallecano 4 3 1 1 1 4 3 1

11. Alavés 4 3 1 1 1 3 3 0

12. Sevilla 3 3 1 0 2 5 5 0

13. Osasuna 3 3 1 0 2 1 2 -1

14. Celta Vigo 3 4 0 3 1 3 5 -2

15. Real Oviedo 3 3 1 0 2 1 5 -4

16. Atlético de Madrid 2 3 0 2 1 3 4 -1

. Real Sociedad 2 3 0 2 1 3 4 -1

18. Mallorca 1 3 0 1 2 2 6 -4

19. Levante 0 3 0 0 3 3 7 -4

20. Girona 0 3 0 0 3 1 10 -9