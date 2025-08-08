Bahia x Fluminense pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Bahia e Fluminense se enfrentam neste sábado (9), às 21h, pela 19ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorre na Arena Fonte Nova, em Salvador.
Escalações para Bahia x Fluminense
Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Juba; Everton Ribeiro, Caio Alexandre e Jean Lucas; Ademir (Kayky), Willian José (Luciano Rodríguez) e Cauly. Técnico: Rogério Ceni.
Fluminense: Fábio; Guga, Manoel, Freytes, Renê; Martinelli, Hércules, Serna, Ganso, Keno; Everaldo Técnico: Renato Portaluppi.
Arbitragem para Bahia x Fluminense
Jefferson Ferreira de Moraes (GO), auxiliado por Bruno Raphael Pires (GO) e Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO). VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
Onde assistir a Bahia x Fluminense
A partida será transmitida ao vivo no Premiere e SporTV.