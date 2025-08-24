Bahia e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (28), às 19h30min, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O jogo ocorre na Arena Fonte Nova, em Salvador.
Escalações para Bahia x Fluminense
BAHIA: Ronaldo; Santi Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Caio Alexandre), Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Kayky e Willian José. Técnico: Rogério Ceni
FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli, Ganso (Lucho Acosta); Canobbio, Serna e Cano.
Técnico: Renato Portaluppi
Onde assistir à Bahia x Fluminense
A partida será transmitida ao vivo pelo Sportv e Premiere.