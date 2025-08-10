Bahia e Fluminense empatam por 3 a 3 em jogo repleto de alternativas

Mesmo poupando alguns titulares, o Fluminense empatou com o Bahia por 3 a 3, neste sábado, num jogo repleto de alternativas disputado na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Embora o confronto tenha sido válido pela 19ª rodada, o time carioca só disputou 17 jogos devido sua participação no Mundial de Clubes, onde chegou às semifinais.

Sem perder há três jogos, o Fluminense se mantém na primeira parte da tabela de classificação, agora com 24 pontos, em nono lugar. O time carioca já tem outro compromisso importante na terça-feira, pelas oitavas da Sul-Americana, contra o América, em Cali, na Colômbia. No meio de semana se garantiu nas quartas da Copa do Brasil, ao eliminar o Internacional.

O Bahia, cada vez mais forte em casa, saiu do G-4 e agora aparece em quinto lugar, com 29 pontos. Ele tem a mesma pontuação do Botafogo, em quarto lugar, por ter maior saldo de gols: 13 a 6.

O jogo começou em alta velocidade, com o Bahia tentando impor a qualidade de mandante. Mas acabou surpreendido pelo Fluminense, que abriu o placar com Germán Cano. Aos oito minutos, após cobrança de lateral rápida, Keno levantou de cabeça para o outro lado da área onde Cano bateu de primeira: 1 a 0.

Apesar da vantagem, o time carioca apresentava falhas na marcação e o Bahia soube se aproveitar pelo lado direito do ataque para marcar dois gols e virar o placar.

O primeiro saiu aos 12 minutos, quando Jean Lucas recebeu na área e na tentativa de cruzar, contou com o desvio na perna de Bernal e entrou. O segundo aconteceu aos 18, no mesmo setor. Desta vez que recebeu a bola foi Everton Ribeiro, que ajeitou a bola e soltou no alto. O gol só foi confirmado após a conferência do VAR, porque havia a possibilidade de um impedimento.

O segundo tempo também começou movimentado e o Fluminense empatou aos três minutos. Após cruzamento de Júlio Fidélis, Cano se antecipou à marcação e bateu de virada, para deixar tudo igual no placar. É difícil finalizar desta forma, de primeira.

Poucos minutos depois, o técnico Renato Gaúcho iniciou uma série de substituições no Fluminense, ganhando mais força e intensidade com as entradas de Martinelli, Nonato e Hércules no setor de meio-campo. O Bahia sentiu e acabou sofrendo o terceiro gol aos 26 minutos. Nonato recebeu na área, puxou pelo lado esquerdo e bateu cruzado. A bola passou do lado do goleiro Ronaldo, numa bola defensável.

Depois disso o time da casa se lançou ao ataque em busca do gol. O Fluminense até conseguiu segurar um pouco a pressão, mas não evitou o empate aos 43 minutos. Após um cruzamento da direita e desvio na área, a bola sobrou para o chute para de Luciano Juba. A bola quicou no chão, subiu e entrou no alto das redes.

Nos acréscimos, o zagueiro Freytes acabou expulso ao segurar pela camisa Jean Lucas, que iria em disparada em direção ao gol e caiu perto da grande área. Embora tenha evitado o gol, Freytes acabou expulso. Na cobrança, Fábio defendeu firme e segurou o empate.

Pelo Brasileirão, os dois times voltam a campo no outro fim de semana. No dia 16 (sábado) o Bahia enfrenta o Corinthians, em São Paulo, enquanto o Fluminense recebe no Maracanã o Fortaleza.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 3 X 3 FLUMINENSE

BAHIA - Ronaldo; Gilberto, Santiago Mingo, David Duarte e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Michel Araújo); Ademir (Tiago), Willian José (Lucho Rodríguez) e Kayky (Cauly). Técnico: Rogério Ceni.

FLUMINENSE - Fábio; Júlio Fidélis (Guga), Davi Schuindt, Freytes e Renê; Thiago Santos (Nonato), Bernal (Martinelli), Lima e Ganso (Hércules); Germán Cano e Keno (Canobbio). Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS - Germán Cano, aos 8, Bernal, contra, aos 12, e Everton Ribeiro, aos 18 minutos do primeiro tempo. Germán Cano, aos três, Nonato, aos 26 e Luciano Juba, aos 43 minutos do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Jean Lucas e Everton Ribeiro (Bahia). Bernal e Thiago Santos (Fluminense).

CARTÃO VERMELHO - Freytes (Fluminense).

ÁRBITRO - Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.