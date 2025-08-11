Badminton brasileiro tem 100% de aproveitamento no primeiro dia do Pan Júnior

Seis jogos e seis vitórias. Assim terminou o domingo (10) do badminton do Brasil nos Jogos Pan-Americanos Júnior, em Assunção.
Estrela da equipe e porta-bandeira na Cerimônia de Abertura, Juliana Viana estreou vencendo a porto-riquenha Karieanet Morales por 2 a 0 (21/2 e 21/3), em apenas 13 minutos.
Na segunda rodada, a piauiense vai enfrentar a paraguaia Brenda Garrido. A partida está marcada para segunda-feira (11), às 11h30min (de Brasília).
Ainda na chave de simples feminina, Juliana Murosaki venceu a peruana Sofia Junco por 2 a 1 (16/21, 22/20 e 21/11) e agora vai enfrentar a argentina Iona Gualdi.
Simples masculino
No torneio masculino, Davi Silva estreou com vitória sobre o salvadorenho Davi Melvin Castillo por 2 a 0 (21/8 e 21/10) e enfrentará o argentino Franco Motto, nas oitavas de final.
Deivid Silva passou pelo venezuelano Ricardo Torres por 2 a 0 (21/6 e 21/3) e nas oitavas de final vai enfrentar o jamaicano Keyon’dre McBean.
Duplas mistas
As duplas mistas também avançaram às oitavas de final. Deivid Silva e Juliana Murosaki superaram os salvadorenhos Javier Alas e Daniela Hernández por 2 a 0 (21/12 e 21/9). Na próxima rodada eles terão pela frente os argentinos Iona Gualdi e Franco Motto.
Davi Silva e Juliana Viana contaram com o abandono de Leshaunte Berkley e Joanathan Debidin, da Guiana, para avançarem.
Nas oitavas, eles vão encarar Sion Zeegelaar e Rivano Bisphan, do Suriname.