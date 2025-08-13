Badminton brasileiro garante vaga em três finais do Pan Júnior

O badminton brasileiro já garantiu três medalhas nos Jogos Pan-Americanos Júnior. Nesta terça-feira (12), em Assunção, Deivid Silva e Juliana Viana se classificaram para as finais de simples, assim como Juliana e Davi Silva passaram à decisão de duplas mistas.
A primeira vaga foi de Deivid Silva, que derrotou o peruano Adriano Viale por 2 a 0 (21/15 e 21/12), em 32 minutos de jogo.
Na final, o atleta da Associação Miratus de Badminton (RJ) vai encarar o canadense Victor Ho-chun Lai, que venceu estadunidense Zicheng Xu por 21/6 e 21/4. O jogo decisivo está marcado para quarta-feira (13), às 18h40 (de Brasília).
Logo depois foi a vez de Juliana Viana encarar Ella Lin, dos Estados Unidos, e marcar 2 a 0 (21/13 e 21/8) em 29 minutos de partida.
A piauiense do Paulistano (SP) vai brigar pelo ouro contra a canadense Rachel Jun Ling Chan, que derrotou a mexicana Vanesa García por 21/8 e 21/11. A decisão acontecerá na quarta, às 18 horas.
Por fim, Juliana voltou à quadra ao lado de Davi Silva para a semifinal das mistas. A parceria brasileira derrotou os estadunidenses Zicheng Xu e Ella Lin por 2 a 1 (21/13, 13/21 e 21/15), em jogo que teve 33 minutos de duração.
A final, a exemplo das de simples, também será contra os canadenses Rachel Jun Ling Chan e Victor Ho-chun Lai.