Badminton brasileiro faz história nos Jogos Pan-Americanos Júnior

Deivid Silva, Juliana Viana, Davi Silva, os medalhistas brasileiros. Miriam Jeske / COB/Divulgação

Com resultados históricos, a equipe brasileira de Badminton encerrou sua participação nos Jogos Pan-Americanos Júnior, disputado em Assunção, no Paraguai.

Juliana Viana e Davi Silva, nas duplas mistas, garantiram a primeira medalha de ouro do Brasil na história da competição. Além disso, Juliana e Deivid Silva, irmão gêmeo de Davi, ficaram com a medalha de prata nas disputas no simples individual. O resultado supera o desempenho da edição de Cali-2021 - três medalhas de bronze.

A histórica medalha de ouro veio na disputa de duplas mistas, com Davi Silva e Juliana Viana enfrentando os canadenses Rachel Chan e Victor Lai na decisão. A dupla brasileira saiu na frente do placar na primeira parcial, sofreu o empate na segunda, mas garantiu a vitória do título por 2 a 1, com parciais de 23/21, 14/21 e 21/19.

— No começo do jogo, a gente estava bem tranquilo. Foi no decorrer do jogo que começamos a ficar um pouco tensos, um pouco ansiosos. Mas, graças a Deus deu tudo certo e conseguimos a tão sonhada medalha de ouro. É meu segundo Pan, mas o primeiro júnior. Está sendo uma experiência incrível. Estou aproveitando ao máximo cada minuto aqui.

Final feminina

Juliana levou a prata. Ana Patricia / COB/Divulgação

Juliana Viana retornou à quadra para enfrentar novamente Rachel Chan, na final individual feminina. Em uma batalha dura e bastante competitiva, a brasileira foi superada por 2 a 0, com parciais de 21/12 e 21/16, e acabou conquistando a medalha de prata.

— Eu estou feliz pelo trabalho que fiz, foram dias difíceis. Mas consegui sair daqui com um ouro e uma prata, contribuí para o quadro de medalhas do time Brasil e pude representar o badminton brasileiro, então estou muito feliz. No próximo dia 20 estamos partindo para França para o Mundial, então tenho pouca margem para treinar um pouco mais e ajustar para o próximo desafio — disse Juliana, que em 2024 se tornou a primeira brasileira a vencer uma partida em Jogos Olímpicos.

Final masculina

Deivid ficou com o vice. Miriam Jeske / COB/Divulgação

Deivid Silva enfrentou o canadense Victor Lai e conquistou a medalha de prata. O carioca foi superado por 2 a 0, com parciais de 21/6 e 23/21.