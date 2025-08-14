Badminton brasileiro faz história nos Jogos Pan-Americanos Júnior

Com resultados históricos, a equipe brasileira de Badminton encerrou sua participação nos Jogos Pan-Americanos Júnior, disputado em Assunção, no Paraguai.
Juliana Viana e Davi Silva, nas duplas mistas, garantiram a primeira medalha de ouro do Brasil na história da competição. Além disso, Juliana e Deivid Silva, irmão gêmeo de Davi, ficaram com a medalha de prata nas disputas no simples individual. O resultado supera o desempenho da edição de Cali-2021 - três medalhas de bronze.
A histórica medalha de ouro veio na disputa de duplas mistas, com Davi Silva e Juliana Viana enfrentando os canadenses Rachel Chan e Victor Lai na decisão. A dupla brasileira saiu na frente do placar na primeira parcial, sofreu o empate na segunda, mas garantiu a vitória do título por 2 a 1, com parciais de 23/21, 14/21 e 21/19.
— No começo do jogo, a gente estava bem tranquilo. Foi no decorrer do jogo que começamos a ficar um pouco tensos, um pouco ansiosos. Mas, graças a Deus deu tudo certo e conseguimos a tão sonhada medalha de ouro. É meu segundo Pan, mas o primeiro júnior. Está sendo uma experiência incrível. Estou aproveitando ao máximo cada minuto aqui.
Final feminina
Juliana Viana retornou à quadra para enfrentar novamente Rachel Chan, na final individual feminina. Em uma batalha dura e bastante competitiva, a brasileira foi superada por 2 a 0, com parciais de 21/12 e 21/16, e acabou conquistando a medalha de prata.
— Eu estou feliz pelo trabalho que fiz, foram dias difíceis. Mas consegui sair daqui com um ouro e uma prata, contribuí para o quadro de medalhas do time Brasil e pude representar o badminton brasileiro, então estou muito feliz. No próximo dia 20 estamos partindo para França para o Mundial, então tenho pouca margem para treinar um pouco mais e ajustar para o próximo desafio — disse Juliana, que em 2024 se tornou a primeira brasileira a vencer uma partida em Jogos Olímpicos.
Final masculina
Deivid Silva enfrentou o canadense Victor Lai e conquistou a medalha de prata. O carioca foi superado por 2 a 0, com parciais de 21/6 e 23/21.
— Foi uma competição inexplicável, meu primeiros Jogos Pan-Americanos ao lado do meu irmão, nunca tínhamos disputado jogos juntos, em nenhum ambiente. Então eu fico muito feliz, meus pais estão felizes, nossa família no Rio de Janeiro. Saio com sentimento de dever cumprido, treinei bastante, trabalhei bastante para isso. Agora é só comemorar com meus amigos e meus familiares — comemorou Deivid.