Augsburg e Bayern de Munique se enfrentam neste sábado (30), às 13h30min, pela segunda rodada da Bundesliga. O jogo ocorre na WWK Arena, em Augsburg.
Escalações para Augsburg x Bayern de Munique
Augsburg: Dahmen; Matsima, Gouweleeuw, Schlotterbeck; Wolf, Fellhauer, Jakic, Massengo, Giannoulis; Komur e Saad. Técnico: Sandro Wagner
Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Gnabry, Diaz; Kane. Técnico: Vicent Kompany
Arbitragem para Augsburg x Bayern de Munique
- Florian Exner (ALE) apita a partida.
Onde assistir a Augsburg x Bayern de Munique
A partida será transmitida ao vivo no Cazé Tv (Youtube), Onefootbal, Sportv, Prime Video e Disney+.