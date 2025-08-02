Atual campeã olímpica, Arisa Trew fica fora da final do park do Pro Tour STU da Suécia

Sky Brown foi a melhor na semifinal feminina. Julio Detefon / Divulgação/STU

A atual campeã olímpica do skate park, a australiana Arisa Trew não conseguiu passar das semifinais da segunda etapa do Pro Tour STU, em Varberg, na Suécia.

Neste sábado (2), a medalhista de ouro em Paris não conseguiu uma das duas vagas da segunda bateria semifinal, que foi liderada pela britânica Sky Brown, bronze nas duas últimas Olimpíadas, seguida pela brasileira Dora Varella.

— Como eu disse ontem (sexta-feira), eu só quero entrar, fazer o melhor show para o público e mostrar meu estilo de skate e minhas manobras. Toda vez que consigo fazer isso, eu me sinto ainda mais feliz. É o que amo fazer, andar e me divertir. Espero que a gente consiga repetir na final tudo o que fizemos hoje (sábado) — comentou Brown, que conseguiu 88,56 e terminou com a melhor nota das semifinais.

Mais uma brasileira se classificou para a final. Isadora Pacheco foi a segunda colocada da terceira série semifinal, que ainda teve Yndiara Asp, que foi quarta colocada. Fernanda Tonissi, na primeira bateria, obteve a mesma posição e também foi eliminada.

— Venho de duas lesões seguidas. Foram mais de 6 meses sem conseguir andar de skate direito. Fazia muito tempo que não me sentia confiante em cima do skate, porque eu andava com dor e com medo de me machucar de novo. E esse é o primeiro campeonato que voltei a me sentir bem desde as Olimpíadas. Eu só queria fazer o meu melhor, fazer as manobras que sei que consigo, só que não me sentia confiante. E minha autoestima não estava das melhores. Isso aqui foi para mostrar que consigo acreditar mais em mim de novo — disse Dora, quarta colocada nos Jogos de Paris.

Issei Sakurai lidera semifinal masculina do park

Sakurai liderou semifinais masculinas. Julio Detefon / Divulgação/STU

Entre os homens, o japonês Issei Sakurai, de apenas 16 anos, foi o skatista de melhor desempenho. Ele obteve 92,35 para liderar a primeira bateria das semifinais, que teve o brasileiro Pedro Barros em segundo.

— A sensação de ter feito uma nota tão alta e ter avançado bem para a final é muito boa. Foi legal ter conseguido fazer tudo o que eu queria nas semifinais, mas quero melhorar ainda mais amanhã e vencer — comentou Sakurai.

O Brasil terá na final, que acontecerá no domingo (3), às 13h15 (de Brasília), além de Barros, Augusto Akio, Gui Khury e Pedro Carvalho.

— Já tinha dito à equipe do STU que precisávamos colocá-lo em um de nossos eventos, porque ele, com certeza, elevaria o nível e mostraria o que realmente esperamos do Skate Park. É o que buscamos, é um talento que mistura as manobras técnicas com velocidade e potência, e traça linhas incríveis. Sinto que o público vem aqui para isso, para ver espetáculo — comentou Pedro Barros, vice-campeão olímpico em Tóquio.

Confira os resultados das semifinais:

Masculino:

Bateria 1:

1º – Issei Sakurai (JAP) – 92,35

2º – Pedro Barros (BRA) – 90,54

3º – Tate Carew (EUA) – 85,15

4º – Gavin Bottger (EUA) – 54,88

Bateria 2:

1º – Augusto Akio (BRA) – 90,60

2º – Hampus Winberg (SUE) – 89,55

3º – Luigi Cini (BRA) – 88,33

4º – Oskar Rozenberg (SUE) – 77,56

Bateria 3:

1º – Gui Khury (BRA) – 89,99

2º – Pedro Carvalho (BRA) – 89,91

3º – Steve Piñeiro (PUE) – 87,39

4º – Phoenix Sinnerton (AUS) – 82,32

*Os dois primeiros de cada bateria se classificaram para a final.

Feminino:

Bateria 1:

1ª – Naia Laso (ESP) – 86,55

2ª – Yurin Fujji (JAP) – 82,13

3ª – Minna Stess (EUA) – 74,92

4ª – Fernanda Tonissi (BRA) – 56,96

Bateria 2:

1ª – Sky Brown (GBR) – 88,56

2ª – Dora Varella (BRA) – 83,46

3ª – Arisa Trew (AUS) – 82,74

4ª – Lilly Stoephasius (ALE) – 82,00

Bateria 3:

1ª – Mizuho Hasegawa (JAP) – 87,55

2ª – Isadora Pacheco (BRA) – 80,55

3ª – Hedda Hjertberg (SUE) – 77,44

4ª – Yndiara Asp (BRA) – 73,13

*As duas primeiras de cada bateria se classificaram para a final.