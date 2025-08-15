Atmane vence Rune e vai às semifinais em Cincinnati

O francês Terence Atmane, 136º colocado do ranking da ATP, eliminou o dinamarquês Holger Rune nesta quinta-feira (14) conquistando assim sua segunda vitória consecutiva sobre um tenista do top 10, e avançou para as semifinais do Masters 1000 de Cincinnati, onde enfrentará Jannik Sinner.

Atmane, que veio do qualifying, derrotou Rune, nono colocado do ranking da ATP, por 6-2 e 6-3, em uma performance impressionante que encerrou a programação desta quinta.

Um dia antes, o francês já havia causado a maior surpresa do torneio ao eliminar o americano Taylor Fritz, quarto colocado no ranking mundial.

"Ontem à noite, não consegui nem dormir depois de vencer o Taylor, mas tentei ser eu mesmo em quadra e aproveitar, porque não tenho nada a perder. Essa é a minha vantagem", disse Atmane, aplaudido por uma parcela significativa da torcida, mesmo contra o 'anfitrião' Fritz.

"A atmosfera é ótima, a quadra me convém e isso me dá muita confiança para o restante do ano e para a minha carreira", disse ele.

Atmane, o primeiro francês a chegar às semifinais de Cincinnati desde 2019, também é o oitavo tenista com a pior classificação no ranking a chegar às semifinais de um Masters 1000.

Até chegar a Cincinnati, o jogador de 23 anos havia vencido apenas cinco partidas em toda a sua carreira no circuito.

"Acho que não há palavras que possam descrever o que estou sentindo agora. É incrível estar nas semifinais do Masters 1000", disse o radiante francês, que subirá para pelo menos a 69ª posição no ranking da ATP.

"Também significa muito dinheiro para mim. Vai me ajudar muito", disse o tenista, que chegou ao torneio sem patrocinador de roupas e nem de calçados.

Rune, assim como Fritz e o jovem brasileiro João Fonseca antes dele, foi dominado pela força dos golpes e pela precisão do primeiro saque do canhoto francês, que lhe permitiu conceder apenas dois break points em toda a partida.

O dinamarquês, semifinalista neste local no ano passado, viu sua ansiedade disparar após sofrer a primeira quebra e ficar atrás no placar em 4 a 1 no primeiro set.

No início do segundo set, ele tentou mudar a dinâmica do jogo e forçar Atmane a usar seu backhand em vez de sua poderosa direita.

A estratégia rendeu frutos para Rune, com uma quebra logo no início e uma vantagem de 2 a 0, mas o atual vice-campeão de Indian Wells em nenhum momento conseguiu realmente controlar a partida.

Com uma confiança inabalável, Atmane continuou movimentando o jogador nórdico de um lado para o outro, acumulando 21 winners e selando a sétima vitória de sua mágica campanha em Cincinnati.

No sábado, ele vai encarar o desafio final nas semifinais contra o italiano Jannik Sinner, número um do mundo e atual campeão.