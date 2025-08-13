Atlético Nacional desperdiça dois pênaltis e São Paulo segura o empate pela Libertadores

O São Paulo segurou o Atlético Nacional pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia. Com dois pênaltis contra si e vendo o adversário finalizar na trave duas vezes, os são-paulinos puderam comemorar o placar de 0 a 0.

A partida se impôs como um desafio para o São Paulo, que precisou conter os ataques do Atlético Nacional. O time de Hernán Crespo até conseguiu reagir em alguns momentos, mas com dificuldades para atacar quando tinha a posse. Mesmo com alguns bons momentos dos são-paulinos, é possível dizer que o time se livrou de perder em Medellín.

O jogo de volta ocorre na próxima terça-feira, dia 19, às 21h30 (de Brasília), no MorumBis, em São Paulo. Antes disso, o São Paulo visita o Sport, no sábado, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético Nacional recebe o Fortaleza pela liga colombiana.

O Atlético Nacional iniciou o jogo com amplo domínio das ações. O time colombiano tinha mais posse de bola e, quando a perdia, pressionava alto para recuperar e impedir o avanço são-paulino. Pelas pontas, Hinestroza e Morelos eram os escapes de velocidade.

O São Paulo ensaiou algumas ações ofensivas, mas os jogadores se posicionavam muito distantes uns dos outros, sem dar opções de passes. O Atlético Nacional poderia ter aberto o placar, mas pecava nas finalizações.

Aos 10 minutos, o árbitro uruguaio Gustavo Tejera apontou pênalti após a bola bater na mão de Ferraresi dentro da área. Cardona perdeu o equilíbrio e bateu mal, para fora, tentando tirar do alcance de Rafael.

O pênalti perdido mudou o ânimo do jogo. O São Paulo conseguiu trocar mais passes para avançar. As finalizações dos são-paulinos, porém, não eram melhores que as dos colombianos.

Mesmo mais participativo, o São Paulo encarou um drama com Alan Franco. O zagueiro argentino sentiu dores mais de uma vez na primeira etapa. Crespo não tinha substituto da posição no banco. As divididas em campo continuaram fortes, mas o árbitro parou pouco o jogo.

O Atlético Nacional cresceu no fim do primeiro tempo e voltou do intervalo novamente com domínio das ações. O time conseguiu a melhor finalização do jogo com Cardona, assustando Rafael, em chute da entrada da área e que bateu no lado de fora da rede.

Pouco depois, Marlos Moreno acertou um voleio na trave esquerda. Hinestroza carimbou a direita após arrancada em contra-ataque na sequência.

Rodriguinho e Lucas Moura foram chamados para mudar a dinâmica do São Paulo. Luciano passou a ocupar o espaço de centroavante. As alterações imediatamente mostraram um time mais veloz.

A melhora do São Paulo foi frustrada com um novo pênalti para o Atlético Nacional. Ferraresi errou o bote e chutou a perna de Morelos. Cardona foi novamente para a bola. O meia não mudou o canto em relação à primeira cobrança e, desta vez, até acertou a meta, mas Rafael saltou bem e fez a defesa.

Foi uma nova chance de o São Paulo tentar crescer no jogo. A vaia da torcida local para o técnico Javier Gandolfi, após ele tirar Marlos Moreno, corroborou para o clima. O Atlético Nacional, contudo, não concedeu espaços com facilidade.

Com o avançar do cronômetro e dadas as chances de ter sofrido gols, o São Paulo viu no empate um bom resultado. O time não abdicou de atacar, mas também se dava satisfeito com o empate.

Para avançar às quartas de final, o Atlético Nacional precisará de um feito inédito para o time nesta edição da Libertadores: vencer fora de casa. Até aqui, na fase de grupos, a equipe colombiana perdeu longe de Medellín - para Internacional, Bahia e Nacional de Montevidéu.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO NACIONAL 0 X 0 SÃO PAULO

ATLÉTICO NACIONAL - David Ospina; Andres Román, Juan Jose Arias, William Tesillo e Camilo Cándido; Juan Zapata (Mateus Uribe) e Jorman Campuzano; Marino Hinestroza, Edwin Cardona (Billy Arce) e Marlos Moreno (Juan Bauza); Alfredo Morelos. Técnico: Javier Gandolfi.

SÃO PAULO - Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric, Bobadilla (Pablo Maia), Marcos Antônio (Luan), Alisson (Rodriguinho) e Enzo Díaz; Luciano (Ferreirinha) e André Silva (Lucas Moura). Técnico: Hernán Crespo.

ÁRBITRO - Gustavo Tejera (URU).

CARTÕES AMARELOS - Andres Román e Alfredo Morelos (Atlético Nacional); Ferraresi e Alisson (São Paulo).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.