Atlético-MG x Flamengo: tudo sobre o jogo pela Copa do Brasil. Arte GZH

Atlético-MG x Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 19h, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo ocorre na Arena do Galo, em Belo Horizonte.

Os mineiros, fora de casa, venceram por 1 a 0 na última semana. Agora, basta um empate para eliminar o Rubro-Negro, que usou time misto no Maracanã.

Os cariocas precisam vencer por dois ou mais gols de diferença. Se for por um, a decisão será nos pênaltis.

Escalações para Atlético-MG x Flamengo

Atlético-MG: Éverson; Saravia, Lyanco, Júnior Alonso e Scarpa; Igor Gomes, Alan Franco e Gabriel Menino; Rony, Hulk e Cuello. Técnico: Cuca.

Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Viña); Jorginho, Allan (Evertton Araújo) e Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro e Plata. Técnico: Filipe Luís.

Arbitragem para Atlético-MG x Flamengo

Não divulgado até o momento.

Onde assistir à Atlético-MG x Flamengo