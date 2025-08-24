Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 19h30min, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O jogo ocorre na Arena do Galo, em Belo Horizonte.
Escalações para Atlético-MG x Cruzeiro
Atlético-MG: Éverson; Natanael, Iván Roman, Júnior Alonso e Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Igor Gomes e Scarpa; Rony e Hulk. Técnico: Cuca
Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Silva e Lucas Romero; Matheus Henrique, Matheus Pereira e Wanderson; Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.
Arbitragem para Atlético-MG x Cruzeiro
Ainda não divulgada pela CBF.
Onde assistir à Atlético-MG x Cruzeiro
A partida será transmitida ao vivo na Amazon Prime.