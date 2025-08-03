Atlético-MG se reabilita ao vencer o Red Bull Bragantino e ganha moral para Copa do Brasil

Depois de três derrotas seguidas, o Atlético-MG se reabilitou no Campeonato Brasileiro neste domingo. Após levar um susto, o time mineiro derrotou o Red Bull Bragantino por 2 a 1, na Arena MRV. O resultado da 18ª rodada aumenta a moral para a decisão de quarta-feira, diante do Flamengo, pela Copa do Brasil. O time de Cuca tem a vantagem do empate.
Com gol de Igor Gomes e Natanael, o Atlético-MG chegou a 23 pontos, no meio da tabela. Já o Red Bragantino, que atuou com um a menos o segundo tempo inteiro, não vence há cinco jogos, conheceu a quarta derrota seguida e segue com 27 pontos.
Mesmo sem Hulk, no banco de reservas, o Atlético-MG começou em cima, ocupando o campo de ataque. Com transições rápidas, abriu o placar cedo, logo aos seis minutos, após Igor Gomes completar o cruzamento rasteiro de Biel. O Red Bull Bragantino, além de sair atrás do placar, perdeu dois jogadores por lesão com menos de 20 minutos.
O time paulista chegou com perigo e quase empatou com Sasha, mas Everson salvou em bela defesa. Logo depois, o atacante acabou expulso, após revisão no VAR, aos 38. Com um a mais, o time da casa voltou a ficar dominante, entretanto Cuello, Biel e Rony desperdiçaram grandes oportunidades.
O Atlético-MG voltou melhor do intervalo e empilhou chances. Gabriel Menino recebeu na área e parou em Cleiton. No rebote, Rony cruzou na medida para Cuello, que parou novamente no goleiro. Hulk teve uma última chance, mas a bola desviou na defesa e tirou tinta da trave. Quando o time da casa era dominante, acabou sofrendo um golpe.
Na espera de um lance, o Red Bull Bragantino empatou a partida, aos 31, com Laquintana recebendo na área e marcando um belo gol. Mas o drama mineiro durou pouco. Aos 35, Natanael chutou forte da entrada da área e contou com desvio para recolocar o Atlético-MG novamente em vantagem. O gol desestabilizou o time paulista, que viu os mineiros dominarem a posse de bola, ficarem próximos do terceiro gol e garantir o triunfo no Brasileiro.
O Atlético-MG volta a campo pelo Brasileiro no próximo domingo, às 16h, diante do Vasco, em São Januário, no Rio de Janeiro. Já o Red Bull Bragantino encara o Internacional, no sábado, às 18h30, no Cícero de Souza Marques, no interior paulista.
FICHA TÉCNICA
ATLÉTICO-MG 2 X 1 RED BULL BRAGANTINO
ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Alexsander (Gabriel Menino); Alan Franco, Igor Gomes (João Marcelo) e Gustavo Scarpa; Cuello (Júnior Santos), Rony (Bernard) e Biel (Hulk). Técnico: Cuca.
RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Sant'Anna (Andrés Hurtado) (Cauê); Gabriel, Eric Ramires (Fabinho) e Eduardo Sasha; Lucas Barbosa (Praxedes), Isidro Pitta e Vinicinho (Laquintana). Técnico: Fernando Seabra.
GOLS - Igor Gomes, aos seis minutos do primeiro tempo. Laquintana, aos 31, e Natanael, aos 35 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Lyanco (Atlético-MG); Eric Ramires, Sant'Anna, Gabriel e Nathan Mendes (Red Bull Bragantino).
CARTÃO VERMELHO - Eduardo Sasha (Red Bull Bragantino).
ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).
RENDA - R$ 1.012.719,06.
PÚBLICO - 20.092 torcedores.
LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).