Atlético de Madrid estreia em LaLiga com derrota para o Espanyol

Muito ativo na janela de transferências para tentar fazer frente a Barcelona e Real Madrid, o Atlético de Madrid foi derrotado pelo Espanyol por 2 a 1 neste domingo (17), na primeira rodada do Campeonato Espanhol.
O time 'colchonero' abriu o placar no estádio de Cornellà com o argentino Julián Álvarez cobrando falta aos 37 minutos do primeiro tempo.
Mas a virada dos anfitriões veio na segunda etapa, com os gols de Miguel Rubio aos 28 e Pere Milla aos 40 minutos.
O técnico do Atlético, Diego Simeone, colocou em campo cinco reforços, entre eles o meia Álex Baena, o zagueiro Dávid Hancko e o meia-atacante Thiago Almada.
Apesar das altas expectativas, o desempenho da equipe foi decepcionante.
Álvarez quase ampliou a vantagem do Atlético no início do segundo tempo, mas sua finalização explodiu na trave aos 12.
Depois veio a reação do Espanyol, que consegui uma vitória importante sua confiança, marcando um primeiro tropeço inesperado do Atlético.
— Não tivemos intensidade no jogo e temos que ter se quisermos fazer alguma coisa no campeonato — disse o meio-campista 'colchonero' Koke em entrevista à emissora Movistar.
* AFP