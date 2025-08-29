Atleta de clube gaúcho é ouro nos 50m no Mundial de natação

Adenilson Duarte e suas medalhas no Mundial. Adenilson Duarte / Arquivo Pessoal

O nadador Adenilson Duarte conquistou nesta sexta-feira (29) a medalha de ouro nos 50 metros livre no Campeonato Mundial, disputado na Tailândia. O atleta da Associação Esporte+, de Porto Alegre, fechou a prova com o tempo de 24s27 e se tornou nadador o mais rápido do mundo na classe S14.

— É um orgulho que não cabe no peito. Quem me conhece sabe por tudo que passo diariamente, praticamente sem condições, só clube para treinar. São 30 claras de ovos por dia, porque suplementação normal de atletas, não tenho condições. Mesmo assim, consegui chegar no lugar mais alto do pódio e me tornar o nadador mais rápido do mundo na minha Classe — comemora Adenilson.