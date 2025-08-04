Athletico-PR x São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 19h30min, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo ocorre na Arena da Baixada, em Curitiba.
Na partida de ida, o time paulista venceu por 2 a 1 no Morumbi, em São Paulo.
Escalações para Athletico-PR x São Paulo
Athletico-PR: Santos; Belezi, Habraão, Léo e Kauã Moraes; Felipinho, Diogo Riquelme e Léo Derik; Mendoza, Viveros e Bruno Zapelli. Técnico: Odair Hellmann.
São Paulo: Rafael; Ferraresi, Sabino e Arboleda; Cédric, Marcos Antonio, Bobadilla, Alisson e Díaz; André Silva e Luciano. Técnico: Hernán Crespo.
Arbitragem para Athletico-PR x São Paulo
Não divulgado até o momento.
Onde assistir à Athletico-PR x São Paulo
A partida será transmitida ao vivo pela Amazon Prime.