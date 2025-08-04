Athletico-PR x São Paulo: tudo sobre o jogo pela Copa do Brasil. Arte GZH

Athletico-PR x São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 19h30min, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo ocorre na Arena da Baixada, em Curitiba.

Na partida de ida, o time paulista venceu por 2 a 1 no Morumbi, em São Paulo.

Escalações para Athletico-PR x São Paulo

Athletico-PR: Santos; Belezi, Habraão, Léo e Kauã Moraes; Felipinho, Diogo Riquelme e Léo Derik; Mendoza, Viveros e Bruno Zapelli. Técnico: Odair Hellmann.

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Sabino e Arboleda; Cédric, Marcos Antonio, Bobadilla, Alisson e Díaz; André Silva e Luciano. Técnico: Hernán Crespo.

Arbitragem para Athletico-PR x São Paulo

Não divulgado até o momento.

Onde assistir à Athletico-PR x São Paulo