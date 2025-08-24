Athletico-PR x Corinthians: tudo sobre o jogo pela Copa do Brasil. Arte GZH

Athletico-PR x Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 21h30min, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O jogo ocorre na Ligga Arena, em Curitiba.

Escalações para Athletico-PR x Corinthians

ATHLETICO-PR: Santos; Esquivel, Arthur Dias, Belezi, Benevídez; Felipinho, Patrick, Zapelli; Dudu (Luiz Fernando), Viveros, Mendoza. Técnico: Odair Hellmann

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; Raniele, Maycon, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kayke e Gui Negão. Técnico: Dorival Júnior

Onde assistir à Athletico-PR x Corinthians

A partida será transmitida ao vivo na televisão por Globo, SporTV e Premiere e no streaming pela Amazon Prime Vídeo.

Acompanhe Athletico-PR x Corinthians