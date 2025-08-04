Athletico-PR sofre empate do Paysandu no fim do jogo em Curitiba e se complica na Série B

O Athletico-PR perdeu mais dois pontos importantes na noite deste domingo, quando jogando na Arena da Baixada, ficou apenas no empate por 1 a 1 com Paysandu, em partida válida pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Apesar de dominar a posse de bola e pressionar o adversário na maior parte do duelo, o Athletico mais uma vez sofreu um gol nos minutos finais e se complicou na briga por vaga no G4. Com o resultado, o time paranaense foi a 26 pontos e estacionou na 11ª colocação da tabela de classificação, sete atrás da Chapecoense, primeiro time na zona de acesso, enquanto o Paysandu, que chegou a nove jogos de invencibilidade, foi a 21 e segue na zona de rebaixamento.

A primeira etapa na capital paranaense não entregou tantas emoções. Em um jogo de muito estudo entre os adversários, mas com domínio ofensivo do Athletico, a primeira grande chance de gol surgiu aos 11, quando Gabriel Mesquita falhou na saída de bola e Viveros ficou com o gol livre, mas mandou para fora. Aos 19, Garcez teve a grande chance do Paysandu, quando arriscou de fora da área, mas Santos espalmou para escanteio. O jogo então esfriou, e foi para o intervalo sem gols.

Na volta para o segundo tempo, o cenário seguiu o mesmo, até que aos 10, o Paysandu teve a grande chance do jogo nos pés de Denner, que recebeu livre na área, mas mandou por cima do gol. O time da casa respondeu aos 15, com Zapelli, que tentou da entrada da área, mas também mandou para fora.

O Athletico seguiu dominando a posse de bola e criando diversas chances, mas sem objetividade. Até que uma jogada individual foi decisiva. Aos 37, Dudu recebeu na direita, costurou para o meio e bateu colocado, no canto, abrindo o placar para o time da casa, em seu primeiro gol na carreira.

Entretanto, após o gol, o time curitibano mudou a postura e deu a bola para o Paysandu, que não perdoou. Aos 40, Edilson escorou de cabeça para Diogo Oliveira, de bate pronto, mandar para o fundo das redes e igualar o placar.

As equipes voltam a campo para a 21ª rodada da Série B apenas na próxima semana. Na segunda-feira, o Athletico vai até o Heriberto Hülse para encarar o Criciúma, a partir das 19h. Pouco mais tarde, às 21h30, é a vez do Paysandu receber o Vila Nova na Curuzu.

Antes, o time paranaense terá uma verdadeira decisão pela Copa do Brasil diante do São Paulo, nesta quarta-feira, a partir das 19h30, na Arena da Baixada, pelo jogo de volta das oitavas de final. Na primeira partida, em São Paulo, o time da casa venceu por 2 a 1.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO 1 X 1 PAYSANDU

ATHLETICO - Santos; Belezi (Benavídez), Habraão e Léo; Kauã Moraes, Riquelme (Giuliano), Felipinho (Dudu), Zapelli (Tevis) e Léo Derick (Alan Kardec); Mendoza e Viveros. Técnico: Odair Helmann.

PAYSANDU - Gabriel Mesquita; Luan Freitas, Thalisson Gabriel, Novillo (Thiago Heleno) e Reverson; Leandro Vilela, Anderson Leite (Ramón Martínez) e Denner (Edílson Júnior); Marcelinho (Petterson), Diogo Oliveira e Garcez. Técnico: Claudinei Oliveira.

GOLS - Dudu, aos 37, e Diogo Oliveira, aos 40 minutos, do segundo tempo.

RENDA - R$ 363.595,00.

PÚBLICO - 22.442 torcedores.

ÁRBITRO - André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG).