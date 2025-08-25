Athletic Bilbao vence Rayo Vallecano (1-0) e se junta aos líderes do Espanhol

Duas vitórias nas duas primeiras partidas. O Athletic Bilbao, após derrotar o Rayo Vallecano (1 a 0) em San Mamés nesta segunda-feira (25), obteve seu melhor início de temporada no campeonato espanhol desde 2013.

Com seis pontos em duas partidas, o time basco, que disputará a Liga dos Campeões, está empatado na liderança da tabela com Villarreal, Barcelona e Real Madrid, as outras equipes que conseguiram fazer uma campanha 100% neste início de temporada.

O Getafe pode se juntar ao seleto grupo ainda nesta segunda-feira se vencer o Sevilla na última partida do dia.

O único gol da partida saiu no segundo tempo (66'), num pênalti sofrido e convertido pelo talentoso meia-atacante Oian Sancet, que retornou à equipe após três semanas afastado devido a uma lesão no joelho sofrida em um amistoso contra o Liverpool.

Com um chute rasteiro no centro do gol, ele superou o goleiro argentino Augusto Batalla.

O Rayo Vallecano, comandado pelo técnico Iñigo Pérez, ex-jogador do Athletic, havia vencido o Girona por 3 a 1 em sua estreia na LaLiga e chegava nesta segunda-feira a San Mamés, em Bilbao, após derrotar por 1 a 0 o Neman Grodno, na Bielorrússia, no jogo de ida do mata-mata que classifica para a Conference League.

--- Jogos da 2ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

- Sexta-feira:

Betis - Alavés 1 - 0

- Sábado:

Mallorca - Celta Vigo 1 - 1

Atlético de Madrid - Elche 1 - 1

Levante - Barcelona 2 - 3

- Domingo:

Osasuna - Valencia 1 - 0

Villarreal - Girona 5 - 0

Real Sociedad - Espanyol 2 - 2

Real Oviedo - Real Madrid 0 - 3

- Segunda-feira:

Athletic Bilbao - Rayo Vallecano 1 - 0

Sevilla - Getafe

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Villarreal 6 2 2 0 0 7 0 7

2. Barcelona 6 2 2 0 0 6 2 4

3. Real Madrid 6 2 2 0 0 4 0 4

4. Athletic Bilbao 6 2 2 0 0 4 2 2

5. Espanyol 4 2 1 1 0 4 3 1

6. Betis 4 2 1 1 0 2 1 1

7. Getafe 3 1 1 0 0 2 0 2

8. Rayo Vallecano 3 2 1 0 1 3 2 1

9. Alavés 3 2 1 0 1 2 2 0

10. Osasuna 3 2 1 0 1 1 1 0

11. Real Sociedad 2 2 0 2 0 3 3 0

12. Elche 2 2 0 2 0 2 2 0

13. Atlético de Madrid 1 2 0 1 1 2 3 -1

14. Valencia 1 2 0 1 1 1 2 -1

15. Celta Vigo 1 2 0 1 1 1 3 -2

16. Mallorca 1 2 0 1 1 1 4 -3

17. Sevilla 0 1 0 0 1 2 3 -1

18. Levante 0 2 0 0 2 3 5 -2

19. Real Oviedo 0 2 0 0 2 0 5 -5

20. Girona 0 2 0 0 2 1 8 -7

