Atacante Patrik Schick renova com o Bayer Leverkusen até 2030

O centroavante tcheco Patrik Schick renovou com o Bayer Leverkusen até 2030, anunciou o clube nesta segunda-feira (4).
Schick, que está no Leverkusen desde 2020, tinha contrato até 30 de junho de 2027 e, portanto, renovou seu vínculo por mais três temporadas.
"Neste novo ciclo do Bayer, vemos Patrik como um motor para o desenvolvimento. Ele combina uma classe excepcional e extraordinária eficiência diante do gol, com vasta experiência internacional. Ele ajudará a trazer a estabilidade e a estrutura necessárias para o time", disse o diretor esportivo do clube alemão, Simon Rolfes, em um comunicado.
Schick, que foi um dos destaques da equipe na histórica temporada 2023/2024 (títulos da Bundesliga e da Copa da Alemanha e apenas uma derrota, na final da Liga Europa), disputou 168 jogos e marcou 81 gols em seus cinco anos no Leverkusen.
O atacante de 29 anos terminou a temporada 2024/2025 como vice-artilheiro da Bundesliga, com 21 gols, empatado com Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) e a cinco gols de Harry Kane (Bayern de Munique).
"Quero e continuarei contribuindo com meus gols, eles são a minha força. Também estou ansioso para ajudar na montagem de uma nova equipe capaz de conquistar títulos", disse Schick no comunicado do Bayer.
O Leverkusen perdeu grande parte do seu elenco nesta janela de transferências, com as saídas do técnico Xabi Alonso (Real Madrid) e dos jogadores Florian Wirtz (Liverpool), Jeremie Frimpong (Liverpool), Granit Xhaka (Sunderland) e Jonathan Tah (Bayern de Munique).
