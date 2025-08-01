Atacante Igor Paixão deixa Feyenoord e assina com Olympique de Marselha

O atacante brasileiro do Feyenoord, Igor Paixão, assinou com o Olympique de Marselha nesta sexta-feira (1º), anunciou o clube francês, sem revelar a duração do contrato ou o valor da transferência.

De acordo com informações que circularam nos últimos dias sobre a transferência, o ponta brasileiro de 25 anos assinou um contrato de cinco anos com uma taxa de transferência estimada em EUR 35 milhões (cerca de R$ 225 milhões pela cotação atual), o que o tornaria a contratação mais cara da história do clube do sul da França.

Igor Paixão estava desde o verão europeu de 2022 no time de Roterdã, após ser contratado junto ao Coritiba. No Feyenoord ele conquistou o campeonato holandês em 2023, antes de ter uma ótima temporada 2024/2025, na qual marcou 18 gols e deu 19 assistências, sendo eleito o jogador do ano do campeonato holandês.

Na temporada 2023/2024, Paixão marcou o gol da vitória na final da Copa da Holanda contra o Nijmegen.

No âmbito internacional, Igor Guilherme Barbosa da Paixão, nascido em 28 de junho de 2000, foi convocado para a seleção olímpica do Brasil pela primeira vez em agosto de 2023.