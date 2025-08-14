Artilheiro do Brasileirão em 2007 assina com time amador de cidade gaúcha

Josiel foi o artilheiro do Brasileirão 2007, época em que defendia o Paraná. Porthus Junior / Agencia RBS

Nome conhecido do futebol brasileiro nos anos 2000, o ex-jogador Josiel voltará a jogar no Rio Grande do Sul. Aos 45 anos, ele foi contratado pelo Uberlândia, time que disputa o campeonato de veteranos de Santa Maria. A informação foi divulgada pelo jornalista Gilson Alves, do Diário de Santa Maria.

Josiel é natural de Rodeio Bonito e jogou por clubes gaúchos como Inter-SM, Pelotas, São José, Juventude e União Frederiquense. Em 2007, o atacante foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Paraná, marcando 20 gols. No ano seguinte, foi vendido a um clube dos Emirados Árabes Unidos e chegou a ser emprestado ao Flamengo.

Em Santa Maria, mais de 80 equipes participam das competições dos veteranos, que contam com oito categorias que são divididas por idades, dos 35 aos 70 anos. As disputas são realizadas pela Afuvesma (Associação de Futebol de Veteranos de Santa Maria).

No caso de Josiel, ele jogará na categoria 40 anos e terá pela frente nove equipes como adversárias. Esta será a 43ª edição da Copa Afuvesma.