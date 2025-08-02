Arthur Elias mostra ansiedade por 1º título com a seleção feminina: 'Estou muito empolgado'

Arthur Elias costuma ser discreto, mas sempre confiante. Neste sábado a seleção brasileira feminina decide a Copa América com a Colômbia, em Quito, no Equador, e o treinador não esconde a euforia com a possibilidade de dar a primeira volta olímpica no comando da equipe - ficou com a prata na final olímpica em Paris-2024 diante dos Estados Unidos.

As duas finalistas da Copa América já garantiram a participação nos próximos Jogos Olímpicos, em Los Angeles, em 2028. E o Brasil tentará seu nono título em dez participações de Copa América.

"Estou muito empolgado, louco para chegar amanhã. Sei que vai ser um jogo muito difícil, mas estou acostumado com esse momento, é o que mais gosto de trabalhar nessa fase. Jogar final com a seleção brasileira é orgulho e sonho", exaltou o comandante. "Estou trabalhando muitas horas com minha comissão e as atletas para fazermos um grande jogo e merecer vencer um adversário forte como a Colômbia."

Será um tira-teima entre as seleções, que empataram na primeira fase sem gols. Na Ocasião, o Brasil jogou boa parte com uma a menos e soube se segurar. Arthur Elias espera que a expulsão não se repita, mas tem algumas armadilhas para superar a rival.

"Conhecemos bem a Colômbia, ela nos conhece muito bem, então espero trazer elementos táticos diferentes para surpreender. Isso me motiva bastante na organização da equipe", afirmou, reconhecendo que o Brasil ainda não está como ele gostaria.

"O jogo com bola a gente ainda precisa melhorar, mas o time vem crescendo, criando mais. Vivemos momentos importantes contr a Venezuela, contra a Colômbia, com uma a menos, e a equipe se comportou bem. Nossa marcação, com tantas trocas, é uma individual que a gente conseguiu realizar trocas inteligentes, sem tirar tanto as jogadoras de sua posição. A bola parada a gente ainda não aproveitou nada e espero que amanhã consiga aproveitar."

O treinador revelou, ainda, que se surpreendeu com a postura das rivais nesta Copa América. O Brasil ganhou quatro jogos e empatou sem gols com a Colômbia, em jogo no qual teve Lorena expulsa ainda no primeiro tempo.