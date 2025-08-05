Arrascaeta é relacionado, mas Flamengo não terá Bruno Henrique e Luiz Araújo na Copa do Brasil

A ideia de Filipe Luís ter todos os jogadores à disposição no Flamengo no jogo decisivo das oitavas de final da Copa do Brasil com Atlético-MG, em Belo Horizonte, às 19 horas desta quarta-feira, não será possível. O treinador até relacionou Arrascaeta para o confronto, mas teve de deixar Bruno Henrique e Luiz Araújo, desgastados, fora da lista.

Por "controle de carga", os dois atacantes não estão à disposição para o segundo jogo, no qual o Flamengo precisa reverter a derrota de 1 a 0 da semana passada no Maracanã. Luiz Araújo já não havia encarado o Ceará no fim de semana, o que sugere um problema maior que um simples desgaste.

O treinador já não contava com o zagueiro Danilo e o meio-campista De La Cruz, machucados, além do volante Pulgar, que passou por cirurgia. Mas celebrou poder contar com Samuel Lino e Arrascaeta, que deixaram os jogo com o Ceará com dores musculares e eram problemas.

Treinando desde segunda-feira e liberado pelo Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o colombiano Carrascal deve ser novidade para a próxima fase caso o Flamengo consiga reverter a desvantagem e se classificar.

Para a visita aos mineiros, Filipe Luís relacionou 24 jogadores e deve mexer bem na estrutura do time escalado no jogo de ida. Na ocasião, Varela e Viña foram os laterais, mas podem dar espaço para Emerson Royal e Alex Sandro.

O meio de campo e o ataque também deve ser bem mexidos, com o retorno de Jorginho, a possibilidade de escalação de Arrascaeta desde o começo e a ausência de Luiz Araújo. No primeiro jogo Evertton e Allan foram os volantes de marcação - um será sacado -, com Matheus Gonçalves na armação e Luiz Araújo na frente. Samuel Lino deve entrar no ataque ao lado de Plata e Pedro.