Argentino vence e brasileiro termina em 57º na 1ª etapa da Volta de Portugal de Ciclismo

Andrey Braguini compete por equipe portguesa. GI Group Holding Simoldes UDO / Divulgação

O argentino Nicolás Tivani venceu a primeira etapa da Volta de Portugal, disputada nesta quinta-feira (7), num percurso de 162,3 km, entre a cidade de Viana do Castelo e o Santuário do Sameiro, em Braga.

Tivani já havia vencido esta etapa na temporada passada. O ciclista da equipe portuguesa Aviludo-Louletano-Loulé completou a distância em 3h56min04seg.

Na sequência chegaram o espanhol Jesus Peña (AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense-POR), em segundo, e o australiano Brady Gilmore (Israel Premier Tech Academy-ISR), terceiro colocado, com o mesmo tempo do vencedor.

O brasileiro Andrey Braguini (GI Group Holding Simoldes UDO-POR) participa da competição e fechou a etapa em 4h01min12seg, ocupando o 57º lugar. No momento, ele está a 5min42seg do líder da prova, que é o português Rafael Reis, da Anicolor-Tien21-POR, que foi o vencedor do prólogo, que é uma disputa de contra-relógio curto (3,4 km).

A segunda etapa acontecerá na sexta-feira (8), entre Felgueiras e Fafe, com uma distância de 167,9 km a ser percorrida.