Arboleda rebate ex-atacante Muller após vitória do São Paulo com gols de gringos: 'Palhaço'

O zagueiro Arboleda aproveitou a vitória do São Paulo sobre o Internacional por 2 a 1, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, para responder às declarações de Muller. O ex-atacante do São Paulo, que atualmente trabalha como comentarista da TV Gazeta, fez duras críticas aos estrangeiros do time.

Em entrevista ao site GE.com, Muller afirmou que o "São Paulo tem nove estrangeiros, e um pior do que o outro". Após o triunfo, o equatoriano Arboleda fez um desabafo. O resultado positivo da equipe paulista em Porto Alegre teve participação direta de jogadores estrangeiros, já que o próprio defensor, e o paraguaio Bobadilla, fizeram os gols do time de Hernán Crespo.

O zagueiro colocou nas redes sociais uma foto ao lado de Ferraresi, Enzo Díaz, Dinenno e Bobadilla. Rebatendo o ex-jogador Muller, Arboleda escreveu na legenda, de forma irônica: "Os gringos, um pior que o outro. Palhaço", disse o defensor, utilizando ainda emojis na postagem.

Na entrevista, o ex-atacante criticou o número de estrangeiros que vêm atuando no território nacional. "Pega um estrangeiro, desde que seja bom e venha fazer a diferença. Pega-se um jogador estrangeiro, desde que venha fazer a diferença. Arrascaeta, estou dando um exemplo. Os clubes brasileiros pediram para a CBF jogar para nove (o número de gringos), aí quem prejudica? A base é prejudicada", afirmou.

Atualmente, o técnico Hernán Crespo conta com nove jogadores no elenco do São Paulo nascidos fora do Brasil, sendo oito sul-americanos e um europeu. São eles: Arboleda, Ferraresi, Alan Franco, Cédric Soares, Enzo Díaz, Bobadilla, Calleri, Dinenno e Tapia.